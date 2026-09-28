Suspeito faccionado da Bahia morre durante confronto com a polícia em Lagarto

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Divisão de Homicídios da Delegacia Regional de Lagarto, localizou, nesta segunda-feira, 28, em Lagarto, um homem investigado por tentativa de homicídio com emprego de arma de fogo e importunação sexual, crimes ocorridos em junho deste ano, no município. A ação contou com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento da Polícia Civil de Sergipe (Dipol) e ocorreu durante uma tentativa de cumprimento de mandado de prisão temporária.

As investigações apontaram que os crimes ocorreram após uma discussão. Desde então, as equipes policiais realizaram diligências para localizar o investigado e reunir elementos que permitissem esclarecer as circunstâncias dos fatos. O trabalho resultou na conclusão do procedimento investigativo e na representação pela prisão temporária.

Durante as diligências, também foi identificado que o investigado é egresso do sistema prisional da Bahia e apontado como integrante de uma organização criminosa com atuação naquele estado. As informações levantadas indicaram ainda que ele estaria em Lagarto com a finalidade de atuar no tráfico de drogas.

Na manhã desta segunda-feira, as equipes localizaram o investigado. No momento da abordagem, ele reagiu efetuando disparos de arma de fogo contra os agentes. Diante da agressão, os policiais revidaram.

O homem foi atingido e socorrido imediatamente, sendo encaminhado ao Hospital Universitário de Lagarto. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com o delegado Bruno Alcântara, responsável pela investigação, o procedimento já foi concluído e os elementos obtidos ao longo das diligências permitiram esclarecer as circunstâncias dos crimes investigados.

Fonte: SSP/SE