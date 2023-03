Suspeitos de assalto em Lagarto são presos em Aracaju

Na última quarta-feira, 22, dois suspeitos de roubar uma papelaria, situada no centro de Lagarto, foram presos na rua Laranjeiras, no centro de Aracaju. Os vídeos de câmeras de segurança que circularam na redes sociais ajudaram da identificação e prisão dos envolvidos no crime.

Segundo consta, após o recebimento de denúncias, o Tenente Reinaldo e Sargento Gilton, da Polícia Militar, avistaram e abordaram um dos autores do crime. De imediato, este indicou o local onde estava alojado o seu companheiro que também foi preso, A.B.S.N., natural de Armação dos Búzios-RJ e M.A.S.S. de Salvador-BA.

Já os objetos roubados em Lagarto foram negociados no centro da capital sergipana, onde o receptador não foi encontrado.