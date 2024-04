Suspeitos de envolvimento em chacina de AL são presos em Sergipe

Na tarde do último sábado, 20, mais dois homens que estavam foragidos por suspeita de envolvimento com a chacina de dois adolescentes e dois jovens no estado de Alagoas, foram presos no município de Nossa Senhora da Glória (SE). Os corpos da vítimas foram encontrados dentro de um poço na zona rural, em Aracapiraca (AL).

A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil de Sergipe e Alagoas. Segundo a polícia, os dois foragidos são naturais do estado de Sergipe e buscaram no sertão do estado esconderijo depois do crime.