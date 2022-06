Suspeitos de integrarem organização criminosa são presos em Aracaju

Segundo a Polícia Civil de Sergipe, as prisões, que fazem parte da ‘Operação Loki’ , foram realizadas em cumprimento de mandados expedidos pela Justiça de Minas Gerais. Durante a ação, também foram apreendidos dois tabletes grandes de maconha dentro de um veículo.

Segundo as investigações, os chefes da organização mantinham residência em Uberlândia (MG) e Sergipe e enviavam grandes quantidades de drogas para as cidades do Noroeste mineiro.