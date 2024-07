Suspensão do fornecimento de insumos tem gerado transtornos para pacientes diabéticos em Sergipe

A suspensão do fornecimento de insumos por parte do estado tem gerado transtornos para pacientes diabéticos em Sergipe.

Segundo a advogada, Tássia Camargo, que representa um grupo de pelo menos 50 pacientes , foi necessário entrar na Justiça para solicitar os insumos que deixaram de ser fornecidos em março deste ano.

“A gente descobriu que as duas últimas licitações foram tidas como fracassadas ou desertas. Isso quer dizer que não houve negociação com os fornecedores, porque os fornecedores não querem mais vender para o estado de Sergipe, porque há uma dívida acumulada.”, disse a advogada.

A situação é acompanhada pelo farmacêutico membro da Sociedade Brasileira e Regional de Diabetes Lysandro Borges, que apontou que os produtos que estão em falta são: cateter, cartucho e reservatório de insulina que alimentam um dispositivo eletrônico, que imita o funcionamento de um pâncreas humano conectado ao corpo e libera insulina de forma contínua durante 24 horas em doses de acordo com a necessidade do paciente.

“Ela dá uma comodidade para o paciente. Porque, ao invés de ficar aplicando com a canetinha, três a quatro vezes por dia, a bomba de insulina faz uma autoinfusão. Ou seja, ela injeta a insulina durante o dia em pequenas doses, para o paciente ter controle”, explicou sobre a importância do produto.

Para Marilha Cardoso, que depende do tratamento com a bomba de insulina, a falta do aparelho tem sido desesperadora.

“A gente precisa disso aqui para viver e estamos sendo negligenciados pelo estado. O estoque está zerado e a gente não tem uma satisfação. Para nós diabéticos, que precisamos disso, é desesperador.”, explica a paciente.

O que diz o governo

A Secretaria de Estado da Saúde informou que o desabastecimento dos insumos para pacientes diabéticos será normalizado nos próximos dias, pois os problemas para a aquisição e distribuição desses materiais foram solucionados. E que já contatou o fornecedor para regularizar o abastecimento para os usuários.

Fonte: G1/SE