Tarifa do transporte intermunicipal fica 20% mais cara em Sergipe

A tarifa do transporte intermunicipal, operado em Sergipe pela Coopertalse, Coopetaju, Vianorte, Coagreste e Coopersertão, sofreram um reajuste de 20%. A medida foi aprovada pelo Conselho Estadual de Transportes e publicada na edição da última segunda-feira, 11, do Diário Oficial do Estado.

Com a medida, o valor da passagem cobrada de Lagarto para Aracaju, por exemplo, subiu de R$ 16,28 para R$ 19,53. Já a tarifa de Lagarto para Itabaiana, no agreste do estado, saiu de R$ 9,79 para R$ 11,74. Os novos valores de todas as linhas podem ser conferidos clicando aqui.

Cabe destacar que as operadoras do sistema de transporte intermunicipal solicitaram que o reajuste fosse de 30%, já que registraram um aumento de 29,14% no preço dos insumos para a execução do serviço. Contudo, o Conselho concedeu somente 20% por entender que os usuários do serviço não suportariam um reajuste ainda maior.