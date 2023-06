Táxi roubado em Nossa Senhora do Socorro é recuperado em Lagarto

Na última quarta-feira, 28, agentes do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) localizaram no Bairro Queiroz, em Lagarto, um táxi que havia sido roubado em Nossa Senhora do Socorro, na madrugada anterior.

O veículo estava abandonado em uma estrada vicinal sem bateria, som e pneu de estepe. Por isso, ele foi encaminhado para o pátio da Semop e, posteriormente, para a Delegacia Regional de Lagarto.

Já o proprietário do veículo relembrou como ocorreu o crime. Segundo ele, um casal solicitou uma corrida até o povoado Sobrado, em Nossa Senhora do Socorro. Ao chegar ao destino final, o homem anunciou o assalto utilizando uma faca, levando o carro de trabalho e o celular do taxista.