Técnica de enfermagem do Samu fica ferida em acidente com ambulância

Na tarde desta quinta-feira (13), uma técnica de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) sofreu ferimentos após a ambulância em que estava se envolver em uma colisão com outro veículo. De acordo com informações do Samu, a profissional, que sofreu uma lesão na perna, foi prontamente socorrida e encaminhada para um hospital na capital.

O acidente ocorreu na região central da capital, no cruzamento das ruas São Cristóvão e Simão Dias. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar assistência no local. Segundo o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), a ambulância do Samu estava a caminho de uma ocorrência no momento do acidente. Ambos os motoristas passaram por testes de etilômetro, que não detectaram a presença de álcool. A polícia ainda não divulgou detalhes sobre a dinâmica do acidente.