Técnica de enfermagem é presa suspeita de desviar medicamentos de hospital público em Sergipe

A Polícia Civil de Sergipe prendeu, na última quarta-feira, 19, uma técnica de enfermagem suspeita de desviar medicamentos e insumos pertencentes ao poder público. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado pela equipe da Delegacia Regional de Itabaiana, que investiga a apropriação irregular de produtos destinados ao atendimento de pacientes da rede pública de saúde.

Na residência da investigada, os policiais encontraram uma grande quantidade de medicamentos, além de seringas e outros insumos hospitalares. Entre os produtos apreendidos estão medicamentos sujeitos a controle especial, como Diazepam, Metadona e Clonazepam, além de Tramadol e Dolmina. Também foram identificados medicamentos provenientes de diferentes municípios onde a servidora teria trabalhado.

Segundo o delegado Felipe Andrade, da Delegacia Regional de Itabaiana, a investigação começou a partir de uma denúncia sobre a possível apropriação de medicamentos por parte da servidora. “A quantidade de medicamentos encontrada chamou a atenção. São produtos que pertencem ao poder público e deveriam ser destinados exclusivamente ao atendimento dos pacientes da rede pública de saúde”, explicou.

De acordo com o delegado Felipe Andrade, as investigações apontam que a prática teria começado em 2013. A suspeita teria utilizado como justificativa a existência de medicamentos que sobravam após a alta de pacientes. “Ela alegava que pegava medicamentos que sobravam após a alta dos pacientes. No entanto, esses produtos deveriam ser devolvidos à farmácia para que retornassem ao estoque e fossem utilizados por outras pessoas que necessitam do tratamento”, detalhou.

A Polícia Civil investiga ainda se os medicamentos retirados do serviço público eram posteriormente comercializados. “Essa é uma das linhas que serão aprofundadas no decorrer da investigação. Precisamos esclarecer a extensão do desvio, por quanto tempo isso ocorreu e se houve efetivamente a comercialização desses medicamentos”, acrescentou Felipe Andrade.

A equipe policial fará o levantamento e o inventário de todo o material apreendido. Parte dos medicamentos também foi identificada como proveniente de outros municípios onde a investigada trabalhou. Após os procedimentos necessários, os produtos deverão ser devolvidos ao poder público, para que tenham a destinação adequada e possam ser utilizados no tratamento de pacientes.

A investigada permanece à disposição da Justiça e será submetida à audiência de custódia nesta quinta-feira, 20. As investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do caso e dimensionar a quantidade de medicamentos que pode ter sido desviada ao longo dos anos.

Fonte: SSP/SE