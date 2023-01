Telhado de escola desaba no interior de SE

Na tarde da última quinta-feira, 26, o telhado de uma escola municipal desabou na unidade de ensino localizada no bairro Olaria, no município de Canindé de São Francisco.

A escola passa por obras de reforma, no momento, não havia ninguém no local, sendo um acidente sem vítimas. Além disso, o município segue em férias escolares, sem a presença de estudantes.

A Promotoria de Justiça do Município de Canindé de São Francisco, através do promotor de Justiça Drº Paulo José, determinou o afastamento e a responsabilização da equipe de engenharia responsável pela reforma da unidade de ensino.

O Ministério Público (MP) já havia determinado o bloqueio de todos os valores destinados às reformas das escolas e exigido a mudança da empresa, além da determinação de vistoria da Defesa Civil Estadual para confirmar se as unidades estarão aptas a receberem os alunos.

O MP lembra que o prazo de execução da obra que estava acontecendo na unidade era de seis meses com um valor de R$ 322.692,80 (trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta centavos).

Resposta da Prefeitura

A Prefeitura do município, responsável pela gestão e pela obra, emitiu nota sobre o caso e informou que lamenta o ocorrido.

A gestão ainda divulgou que “o risco de desabamento já tinha sido identificado pela equipe técnica de engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a qual é fiscalizadora da reforma. De imediato, foi solicitado o isolamento de toda a área no período da manhã”, disse em nota.

A Prefeitura também informou a possível causa do desabamento: “Foi identificado o afastamento de uma parede (antiga), a qual escorava as terças/peças estruturais do telhado”, concluiu.

