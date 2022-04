Tempo nublado será predominante no fim de semana

O sexto final de semana do outono terá a predominância de tempo nublado nos oito territórios sergipanos. Segundo a Coordenação de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), da sexta-feira, 29, ao domingo, 01, as chuvas leves que têm ocorrido nas últimas semanas acontecem em menor quantidade e ainda mais rápidas e isoladas.

Para este sábado, 30, espera-se durante a madrugada, manhã, tarde e noite tempo nublado ou parcialmente nublado. As precipitações podem ocorrer a qualquer hora nos oito territórios, mas ainda mais leves, rápidas e isoladas. Os termômetros registram mínimas de 22,7°C no litoral e 20,5°C no interior, e máximas de 30,1°C e 30,5° C, respectivamente.

O feriado do domingo, 01 de maio, terá chuvas leves durante a madrugada nos territórios da Grande Aracaju e no Centro Sul Sergipano e tempo nublado nos outros seis. A manhã e tarde será de tempo nublado ao longo de todo o Estado. Durante a noite, pode ocorrer chuvas isoladas no Baixo São Francisco e tempo nublado nos demais territórios. No litoral, as temperaturas variam de 24,7°C a 30,3°C, já no interior, elas oscilam entre 22,2°C e 30°C.

Fonte: CMT/Serhma