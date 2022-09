Tempo permanece firme e com temperaturas elevadas em SE

Os próximos dias serão de tempo firme variando de nublado a parcialmente nublado e com as temperaturas um pouco mais elevadas nos oito territórios sergipanos. De acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Serhma, essa instabilidade climática é típica do início da estação primavera e também está associada à instabilidade tropical que tem início no Amazonas e se espalha pelo resto do país.

Para a manhã desta quarta-feira, espera-se tempo aberto com variação para nublado em todo o Estado. A tarde o céu fica parcialmente nublado e à noite nublado em todo o Estado. No litoral, as temperaturas mínimas ficam em torno de 21,1°C e as máximas em 28,4°C, já no interior elas variam de 19,4°C à 28,8°C.

Na quinta-feira, 29, espera-se durante a madrugada tempo nublado nos territórios do Baixo São Francisco, Grande Aracaju, Leste e Médio Sertão Sergipano, com chuvas leves e isoladas nos demais. Pela manhã as chuvas ocorrem de forma leves e isoladas no Agreste Central Sergipano e o tempo varia de aberto a nublado nos outros sete. A tarde terá céu aberto com poucas nuvens e à noite, a probabilidade é de tempo nublado ao longo de todo o território Sergipano. Os termômetros no litoral registram mínimas de 22,9°C e máximas de 28,4°C, enquanto no interior eles marcam de 20,8°C à 29,3°C.

A sexta-feira, 30, último dia do mês, terá tempo nublado durante a madrugada nos Territórios Centro Sul e Sul Sergipano e precipitações leves e isoladas nos outros seis. Pela manhã há possibilidade de precipitações leves e isoladas no Alto Sertão e tempo nublado nos demais. A tarde será de tempo parcialmente nublado e à noite, nublado em todo o Estado. As temperaturas no litoral oscilam entre 19,4°C e 29,7°C, e no interior variam de 19,4°C à 29,7°C.

