Terceiro cadáver em menos de uma semana é encontrado em Lagarto

Na noite da última quinta-feira, 21, um corpo do sexo masculino, identificado como J. F. O. F., foi encontrado sem vida no interior de uma das residências de uma vila situada na Rua Francisco Garcez, no centro de Lagarto. Este foi o terceiro cadáver encontrado no município em menos de uma semana.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima era natural de Itabuna (BA), morava sozinho, não fazia uso de bebidas alcóolicas ou outras drogas, e seu corpo foi encontrado exalando mau cheiro. Ele ainda foi visto com vida na última terça-feira, 19, e acessou seu celular na noite daquele dia.

Como ele é da Bahia, nenhum familiar esteve presente no local. Já o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal.

Nesta semana, outros dois corpos foram encontrados em Lagarto. O primeiro foi na última terça-feira, no bairro Ademar de Carvalho; o segundo, em uma vila situada na Rua José Vieira Filho, no bairro Loiola I.