Terceiro policial investigado pela morte de Genivaldo Santos presta depoimento à PF

Este é o sexto dia de depoimentos sobre o caso. Até o momento, 17 pessoas foram ouvidas, entre familiares de Genivaldo, funcionários da unidade de saúde que o atenderam e comerciantes próximo ao local da ocorrência e dois policiais rodoviários federais que assinaram o Boletim de Ocorrência, mas não participaram da abordagem.

A defesa da família de Genivaldo pediu a prisão preventiva dos policiais envolvidos por fraude processual, uma vez que, segundo eles, o conteúdo do Boletim de Ocorrência registrado pelos policiais não confere com as imagens que repercutiram sobre o fato.