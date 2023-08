Terceiro volume do ‘No Colo da Piedade’ é lançado em Lagarto

Em uma noite memorável, no último sábado (26), a Paróquia Nossa Senhora da Piedade lançou o terceiro volume do livro ‘NO COLO DA PIEDADE’, em solenidade bastante concorrida.

O lançamento da obra ocorreu no Santuário Mariano de Nossa Senhora da Piedade, através dos escritores Alexandre Fontes, Claudefranklin Monteiro e Taysa Mércia, além do padre Vagner Araújo, vigário da Piedade.

Entre os presentes, destaques para membros da Academia Lagartense de Letras, o empresário Marcelo Carregosa, os deputados Fábio Reis e Paulo Júnior, o vice-prefeito de Riachão, Galego da Samba, o vereador Albertino Franco (Riachão), os vereadores de Lagarto, Marta da Dengue e Matheus Corrêa, a ex-deputada Luiza Ribeiro, o reitor da UFS, Dr. Valter Santana, o superintendente Federal da Agricultura e Pesca em SE, Jonielton Oliveira Dantas, além de familiares e amigos.

O livro

A coleção vem sendo assinada, desde 2021, e nesta edição, a homenagem póstuma é para o contador José Weliton Menezes (Leléu), que com seu talento encantou as celebrações e eventos e deixou um testemunho de fé, confiança e esperança, encarando os reveses da vida com fortaleza e resiliência. Patrimônio da cultural lagartense, ele deixou um legado importante, entre eles, o Coral Santa Cecília.

A devoção à Nossa Senhora Auxiliadora, de modo particular, na comunidade da Várzea dos Cágados é tema de Alexandre Fontes. Claudefranklin Monteiro, além de tratar da biografia de Leléu, discorre sobre importância pastoral de monsenhor Marinho para Igreja Católica em Lagarto e de igual modo para a sociedade lagartense.

Taysa Mércia fala da constituição, consolidação e atuação da Pia União Filhas de Maria. E o padre Vagner disserta sobre como de um nincho humilde, a Igreja Matriz tornou-se a um belo e suntuoso Santuário Mariano, apesar das diversas intervenções que sofreu, algumas delas sem o devido cuidado patrimonial e histórico.

O livro já se encontra para venda na livraria Adhonai, na Secretaria Paroquial e durante o novenário e festa de Nossa Senhora da Piedade.

