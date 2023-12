Thiego Monteiro recebe título de Cidadão Lagartense

Na manhã desta terça-feira, 12, o Gerente Geral do Banco do Brasil e Proprietário do Restaurante Lagarttu´s, Thiego Monteiro de Oliveira, recebeu da Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto o título de Cidadão Lagartense. A medida foi proposta pelo vereador Soró da Brasília, com o objetivo de reconhecer o excelente trabalho prestado a população lagartense como gerente do Banco do Brasil e pela geração de emprego na cidade.

Durante a solenidade, o homenageado fez questão de demonstrar a sua satisfação em ser reconhecido pela casa legislativa. “Agradeço a cada um de vocês [Vereadores] por tornarem possível esse momento. É com humildade e gratidão que aceito o titulo de cidadão de Lagarto, comprometo honra-lo todos os dias da minha vida”, enfatizou Thiego que passou sua infância e adolescência na cidade Lagarto.

O autor da propositura, vereador Soró da Brasília, assim como os demais vereadores presentes na sessão, também ressaltou a importância da contribuição do trabalho prestado pelo homenageado para a cidade. ” Com grande satisfação e honra de ter a oportunidade de conceder o título de cidadão lagartense a um jovem que desde a sua infância na cidade de Lagarto, mostrou a importância de ser um cidadão lagartense” disse o vereador.

Biografia

Nascido em Aracaju, Thiego Monteiro de Oliveira, 36 anos, casado com Yasmin e pai de Arthur e Augusto, passou sua infância em Lagarto, onde foi criado por Carlos Alberto, conhecido como Bebé, e Vânia. Seus pais sustentavam a família produzindo e entregando salgados na cidade.

Aos 17 anos, Thiego mudou-se para Aracaju para estudar, ingressando na UFS e graduando-me em Ciências Contábeis. Enquanto estudava, iniciou como estagiário no grupo Petrox, ascendendo até encarregado do setor contábil.

Após a formatura, foi aprovado no concurso do Banco do Brasil em 2011. Passou por diversas posições, desde gerente de relacionamento em Neópolis até gerente geral em Lagarto, demonstrando assim, determinação e busca por oportunidades.

No ano de 2019, fundou a Lagarttus Bar e Espetaria, criando 33 empregos diretos. Essa iniciativa reflete sua visão empreendedora e o compromisso com o desenvolvimento local.

Sua dedicação também foi impulsionada pelo desejo de oferecer uma vida melhor para seus pais, que acordavam de madrugada para trabalhar incansavelmente. Seus sacrifícios foram a base da determinação de Thiego em construir um futuro promissor para toda a família.

Sua história é marcada pela determinação, valorização da educação e pelo comprometimento em criar oportunidades para transformar não a vida de todos ao seu redor.