Time Sergipe estreia no tiro com arco nos Jogos da Juventude 2023

Pela primeira vez, o tiro com arco faz parte dos Jogos da Juventude, e Sergipe já possui representantes na modalidade. Os atletas Eddie Harrison e Ellen Gabrielly são os primeiros sergipanos no tiro com arco e estão conquistando bons resultados na competição nacional escolar organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Na última terça-feira, 13, primeiro dia de provas, Eddie e Ellen já avançaram para as quartas de finais da prova individual, que vai acontecer nesta quinta-feira, 14, na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, São Paulo.

Eddie Harrison, de 17 anos, e Ellen Gabriely, 15, treinam tiro com arco há quase um ano, na Escola de Esporte José Gerivaldo Garcia, localizada no bairro Santos Dumont, na zona Norte de Aracaju, e também representam as Escolas Estaduais Arício Fortes e Ivo do Prado, respectivamente. Os atletas foram os campeões da modalidade na 39ª edição dos Jogos da Primavera e agora representam Sergipe nos Jogos da Juventude 2023.

O atleta Eddie Harrison também representou Sergipe na Ginástica Artística, e tem boas expectativas para a competição. “Na ginástica, eu alcancei o quarto lugar na prova de salto sobre a mesa. Agora, no tiro com arco, eu também espero ter um bom resultado. Eu treino tiro com arco há menos tempo, mas estou bastante dedicado e focado na competição para ter um bom resultado”, disse o atleta.

No tiro com arco, Eddie e Ellen competem com representantes de outros nove estados brasileiros: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Maranhão, São Paulo, Paraná, Paraíba, Minas Gerais, Piauí e Distrito Federal.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, comemorou o resultado dos atletas sergipanos e destacou o desenvolvimento da modalidade no estado. “A inclusão do tiro com arco na 39ª edição dos Jogos da Primavera marcou um passo significativo para a modalidade no estado, incentivando a prática entre os mais jovens e a participação em competições. Nos Jogos da Primavera, que é a seletiva estadual para as grandes competições escolares, descobrimos Eddie e Ellen, que estão hoje representando Sergipe nos Jogos da Juventude, em Ribeirão Preto”, pontuou a gestora.

Além disso, Mariana Dantas destacou algumas das medidas adotadas pela gestão estadual para incentivar a prática da nova modalidade. “Já oferecemos aulas para os professores da rede estadual de ensino, fechamos parceria com a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, que nos enviou equipamentos específicos da modalidade, e também estamos oferecendo aulas de tiro com arco na nossa Escola de Esportes José Gerivaldo Garcia, de onde saíram Eddie e Ellen”, explicou a secretária.

Jogos da Juventude 2023

Os Jogos da Juventude 2023 são organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e acontecem até o dia 16 de setembro, em Ribeirão Preto, São Paulo. A competição nacional escolar reúne os melhores atletas de até 17 anos de idade, oriundos de escolas públicas e particulares de todo o país, na disputa de 18 modalidades esportivas.

O translado dos atletas do Time Sergipe até os Jogos da Juventude foi totalmente custeado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), a partir de um investimento de R$565 mil. Além disso, a delegação sergipana também possui um fardamento único e personalizado, custeado com patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

