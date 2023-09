Time Sergipe se destaca no ciclismo e wrestling no segundo dia de competições nos Jogos da Juventude

As competições esportivas dos Jogos da Juventude 2023 mal começaram e os atletas do Time Sergipe já apresentam bons resultados em diversas modalidades. Os atletas Daniel Santos, do ciclismo, e Anthony Pedral, do wrestling, já conquistaram duas medalhas de ouro e prata, respectivamente, no último sábado, 2, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo.

O ciclista Daniel Santos Silva é da cidade de Porto da Folha, no alto sertão sergipano, e acaba de conquistar a sua segunda medalha de ouro nos Jogos da Juventude na prova de sprint. Na edição passada, ele também conquistou medalha de ouro no ciclismo.

“Eu consegui ouro na prova de sprint hoje, realmente eu não esperava, para mim foi uma novidade. Uma prova que eu, particularmente, tenho dificuldade, mas consegui. Todos os sprints foram planejados com o meu técnico e deu tudo certo, afinal é a minha segunda medalha de ouro nos Jogos da Juventude. Vamos para mais”, comemorou.

O atleta de wrestling Anthony Pedral passou pelos competidores do Paraná, Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Alagoas e, em seguida, conquistou a medalha de prata na disputa com o atleta do Rio Grande do Norte. O jovem é uma revelação da modalidade em Sergipe e conquistou bons resultados nos Jogos da Primavera.

“Eu estou muito feliz com o meu desempenho, e quero agradecer a todos que nos ajudaram a chegar até aqui e torceram por nós. Essa torcida é muito importante”, considera o atleta sergipano.

A secretária de Estado de Esporte e Lazer, Mariana Dantas, comemora os resultados já alcançados pelo Time Sergipe e exalta a experiência oferecida pelos Jogos da Juventude. “A delegação sergipana está cheia de bons atletas, prova disso são os bons resultados já alcançados em dois dias de competição. Os atletas Daniel e Anthony já são bons representantes do desporto escolar sergipano, e já tínhamos expectativa de medalha. Estamos felizes com os resultados já alcançados e ainda teremos muito mais, voltaremos para Sergipe cheios de bons resultados, além das medalhas. Mas, além disso, os Jogos da Juventude são mais do que uma competição esportiva; também são a experiência, a interação com atletas de outros estados, o conhecimento adquirido, a diversão, o espírito de equipe. No final, todos saem ganhando”, ponderou a secretária.

Jogos da Juventude

Os atletas do Time Sergipe estão participando dos Jogos da Juventude 2023, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), na cidade de Ribeirão Preto, até o dia 17 de setembro, a partir do investimento do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), na compra das passagens aéreas, translado por ônibus e aquisição dos uniformes da equipe.

A delegação que está representando Sergipe nos Jogos da Juventude 2023 é formada por oficiais, fisioterapeutas, jornalista e 133 jovens atletas, com até 17 anos de idade, oriundos de escolas públicas e particulares do estado, na disputa de 16 modalidades esportivas: águas abertas, atletismo, badminton, basquete, ciclismo, ginásticas artísticas e rítmicas, handebol, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo, vôlei de praia, voleibol e wrestling. Eles foram selecionados na 39ª edição dos Jogos da Primavera, que aconteceu de 2 de maio a 17 de junho deste ano, em 50 cidades sergipanas.

O translado dos atletas do Time Sergipe até os Jogos da Juventude está sendo totalmente custeado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), a partir de um investimento de mais de R$600 mil. Além disso, a delegação sergipana também possui um fardamento único e personalizado, custeado com patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).