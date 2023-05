”Tirada do Mastro” abre oficialmente a programação oficial do Festival da Mandioca

Como já era previsto, o perímetro entre o povoado Limoeiro e o Ginásio ‘Ribeirão’, ficou pequeno para as milhares de pessoas que foram celebrar a tradicional ‘Tirada do Mastro’ no último domingo, 28, em Lagarto.

O evento abre oficialmente as programações oficiais do ‘Festival da Mandioca- 2023’.

As festividades começaram as 8h da manhã, com a saída dos brincantes da Praça Felino Fontes, ao som da zabumba e do pife, com destino ao local onde o mastro se encontrava no povoado Limoeiro.

Lá, uma multidão já estava no aguardo, curtindo o autêntico pé-de-serra do “Trio Chamego do Forró”.

Derrubado o Mastro, uma árvore de eucalipto oriunda de replantio, a multidão seguiu em um grande cortejo, motociata e carreata ao som da banda “Seeway Elétrico” até a Praça do Tanque Grande. Que passaram o bastão para “Saia Rodada Elétrica”, comandando a festa até o Ribeirão, onde o mastro foi fincado para a ‘Silibrina’ na próxima quarta-feira, 31.

Curtindo no meio do povo, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, comentou o sucesso deste evento que deu a largada aos festejos juninos do município.

“Não esperava outra coisa, senão essa multidão e com toda essa alegria contagiante. A cada ano melhora e é para esse resultado que trabalhamos, valorizando nossa gente, nossa cultura e nossas tradições. Quero agradecer especialmente ao deputado Gustinho Ribeiro, brincando aqui conosco, este parceiro que fez dessa pequena manifestação cultural, uma grandiosa festa. Agradecer também ao nosso governador Fábio Mitidieri por todo apoio na segurança com a presença da Polícia Militar, Getam e GATI, que garantiram a ordem e a paz em todo o percurso. E gratidão pelo empenho das equipes das nossas Secretarias de Cultura e de Turismo e demais colaboradores que proporcionaram toda essa linda estrutura e organização” disse Hilda.

Além do deputado Gustinho Ribeiro, também prestigiariam a Tirada do Mastro, a deputada estadual Áurea Ribeiro, diversos vereadores e secretários executivos do município.

A festa contou com apoio logística de Ambulâncias e socorristas da Secretaria Municipal de Saúde; da Semop, por meio dos Agentes do DTTU e da Guarda Municipal que garantiram a organização.

Prefeitura de Lagarto