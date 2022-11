Todas as taxas do Detran/SE poderão ser pagas com cartão de crédito

A partir deste mês de novembro, todas as taxas de serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) poderão ser pagas por cartão de crédito, inclusive, na modalidade de parcelamento. Serviços como Permissão para Dirigir, renovação de habilitação, adição de categoria, entre outros, terão mais esta opção de pagamento. Antes, apenas serviços de veículos e infrações poderiam ser quitados desta forma.

Para utilizar este serviço, após a emissão da taxa no site do Detran/SE, aparecerá ao usuário a opção de “Pagar com cartão de crédito”. Deve-se preencher o número do Documento Único de Arrecadação (DUA), sendo então apresentadas as operadoras de cartões de crédito credenciadas pela autarquia. É necessário selecionar uma delas para que o usuário seja redirecionado para a página da empresa, onde devem ser preenchidos os dados de pagamento, poderá ser escolhida a opção de parcelamento e realizada a quitação da taxa.

A Diretora-Presidente do Detran/SE, Naleide de Andrade, ressalta a importância de buscar novas ferramentas que facilitem os serviços da autarquia. “Esta já era uma solicitação da sociedade, no sentido de facilitar o pagamento de taxas por parte dos usuários, e agora é possível não apenas pagar por cartão de crédito, como parcelar qualquer de nossas taxas”, informa Naleide.

Fonte: Detran