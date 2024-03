Torcidas organizadas em Sergipe passarão por novo cadastro e são proibidas de entrar nos estádios

O Governo de Sergipe proibiu a presença de torcidas organizadas nos jogos no estado. A medida vale a partir dos próximos jogos, com as organizadas proibidas de utilizar faixas, bonés, calças, agasalhos, bandeiras e quaisquer outras indumentárias similares que identifiquem os grupos organizados.

Segundo o Governo, a decisão foi motivada após relatórios elaborados pela Polícia Militar e análises com base em investigações da Polícia Civil avaliados pelo Gabinete de Gestão Operacional (GGO) da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE). Os relatórios se baseiam em casos recentes de violência e ocorrências com mortes envolvendo torcidas organizadas no estado.

A administração estadual diz ainda que a Portaria 334/2024 foi elaborada com base em definições e estudos operacionais feitos pela SSP, pelo Conselho Estadual da Segurança Pública e recomendações do Ministério Público. As normas também têm como base a Lei Geral do Esporte, sancionada pelo Governo Federal em 2023.

