Toyota Corolla 2024: quais são as novidades do modelo?

Com uma solidez e reputação invejável no mercado automotivo brasileiro, o Toyota Corolla se mantém há anos como o sedan mais vendido do Brasil – apesar da crescente dominância dos SUVs.

Recentemente, a montadora japonesa anunciou a chegada do Corolla 2024, com algumas atualizações bem interessantes.

Para tanto, a Toyota irá investir R$50 milhões em sua fábrica de Indaiatuba (SP), que permitirá produzir unidades mais sofisticadas do sedan – com uma série de novidades já aplicadas no modelo europeu (que serve de base para a versão fabricada em nosso país).

Em breve, saberemos se o Corolla ‘abrasileirado’ irá incorporar todas as novidades do velho continente. Enquanto isso, podemos adiantar que elas estarão concentradas na versão híbrida flex e também nas dezenas de itens tecnológicos.

Primeira atualização relevante em anos

De acordo com o portal Auto Esporte, esta é a primeira grande atualização do modelo desde 2019, quando a 12ª (e atual) geração do Corolla foi lançada no Brasil.

Além da versão 2024, o sedan ganhará para este ano uma versão esportiva, batizada de ‘GR’, totalmente importada e com incríveis 300 cv de potência.

Mudanças no visual

Conforme adiantado por diversas revistas automotivas, o design do Corolla seguirá o mesmo já adotado na Europa, com novidades concentradas no redesenho das rodas de liga leve e também da grade dianteira.

Com relação à motorização, o sedan ficou mais forte na versão híbrida, que mantém o motor 1.8 associado ao propulsor elétrico.

Além disso, o motor a baterias ganhou um upgrade em performance, entregando 150 cv (antes era 122 cv).

Dado que este conjunto mecânico é flex no Brasil, esse upgrade de potência tende a ser ainda mais forte por aqui. Vale destacar também o torque do propulsor elétrico (de 2,2 kgfm) e sua absurda eficiência energética – com consumo médio de 30,2 km/L em testes realizados no Japão.

Com relação às versões totalmente a combustão (equipadas com motor 2.0 aspirado), não devem apresentar mudanças no que se refere à performance ou motorização.

Design interno

O Corolla 2024 trará novidades no interior, como uma central multimídia com tela de 10,25 polegadas e computador interno que se conecta sem fio a celulares via Android Auto e Apple CarPlay. Ainda não se sabe se ele contará com conexão 4G e roteador Wi-Fi (como na Europa).

Por fim, o super sedan deve ganhar no Brasil um painel de instrumentos totalmente digital, com tela de 12,3 polegadas e um pacote de tecnologias voltadas à segurança, que já foi testado no mercado europeu.

Soma-se a isso um ‘assist’ de cruzamentos, que detecta pedestres, ciclistas e outros veículos e freia o carro de forma autônoma para evitar colisões. Ainda é uma incógnita se a funcionalidade será implementada no Brasil, mas vale a pena ficar na espera!