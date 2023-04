Trabalhadores são vítimas de arrastão em Lagarto

Neste sábado, 15, cinco trabalhadores foram vítimas de um arrastão no trecho de acesso às indústrias Maratá, no bairro Jardim Campo Novo, em Lagarto.

Segundo as vítimas, os criminais levaram aparelhos de celular e fugiram pelo matagal que margeia a via.

Cabe destacar que, há muito tempo, o trevo é alvo de ações criminosas. Por isso, os trabalhadores têm adotado algumas medidas de segurança, sendo uma delas transitar pelo local em grupo.

Por outro lado, ainda falta uma ação enérgica do poder público na contenção e prevenção de delitos na região, que também conta com fluxo de estudantes do Instituto Federal de Sergipe.

