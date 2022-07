Traficante é preso no bairro Campo da Vila em Lagarto

Na noite da última quarta-feira, 6, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram a prisão de um homem identificado como Léo Preto, pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Campo da Vila, próximo a sede do mencionado batalhão, na cidade de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, durante a abordagem, Léo desobedeceu a ordem de parada, jogou sua bicicleta no chão e entrou em uma mercearia. Além disso, em meio a fuga, ele dispensou 10 buchas de maconha e uma pedra de crack.

“Após ser alcançado, foi realizada a busca pessoal, sendo encontrado em sua posse a quantia de R$ 105,00 trocados em cédulas de pequeno valor e sua carteira de trabalho. Já nas imediações da prisão, foi localizado uma pessoa que tinha acabado de comprar entorpecentes ao suspeito”, acrescentou o 7ºBPM que encaminhou o caso para a Delegacia Regional de Lagarto.