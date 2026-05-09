Traficante faccionado da Bahia é preso pela Cope em Sergipe

Na noite da última sexta-feira, 8, policiais civis do Cope, com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), cumpriram mandado de prisão preventiva contra um homem de 38 anos, conhecido como “Galinha”, investigado pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação policial ocorreu no centro de São Cristóvão.

De acordo com as investigações conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil da Bahia, iniciadas em 2023, Leandro é apontado como integrante de uma facção criminosa com atuação na Bahia, principalmente na região do Planeta dos Macacos, em Salvador. Ele e outros 12 investigados foram indiciados e respondem judicialmente pelos crimes apurados.

Ainda segundo as investigações, a primeira prisão de Leandro ocorreu em 2016, quando ele foi autuado em flagrante durante uma festa em Salvador, portando diversas porções de drogas, entre elas maconha, cocaína e crack.

O preso foi conduzido ao Cope, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário após audiência de custódia.

Fonte: SSP/SE