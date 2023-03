Traficante investigado pelas polícias de SE e SP é preso em flagrante

Investigadores do Departamento de Narcóticos do estado de São Paulo prenderam em flagrante, na última terça-feira, 21, Matheus Lemos, de 35 anos. Ele já era investigado pela Polícia Civil de Sergipe pela prática de tráfico de drogas e homicídios cometidos no estado, bem como era alvo de investigações pela Polícia Civil de São Paulo.

“Ele e um comparsa foram presos em flagrante com cerca de 2 toneladas de drogas, entre maconha e cocaína. A droga já estava dentro de um galpão em um caminhão com placa de Feira de Santana e seria transferida para Aracaju. O Denarc de Sergipe suspeita que boa parte da droga seria encaminhada para distribuição em Aracaju e cidades do interior”, detalhou a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE).

E completou: “Contra Matheus, havia mandados de prisão em aberto depois de investigações realizadas em Sergipe pelo Denarc e Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os investigadores informaram que Matheus participou de homicídios em Sergipe, sendo um deles, no bairro Santos Dumont, em Aracaju. Com ele, a Polícia também apreendeu uma Carteira Nacional de Habilitação, com um nome falso utilizada por Matheus”.

Ainda segundo a pasta, Matheus continua preso em São Paulo, mas poderá prestar mais esclarecimentos pelos inquéritos instaurados em Sergipe. Qualquer nova informação poderá ser repassada pelo Disque Denúncia 181, a ligação é gratuita e o sigilo absoluto.