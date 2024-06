Motociclista perde a vida em colisão com carreta em Lagarto

Na noite desta sexta-feira, 14, um trágico acidente de trânsito foi registrado na SE-270, nas proximidades do fórum de Lagarto. Rodrigo, residente no povoado Sobrado, conduzia uma motocicleta modelo Biz quando perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente na traseira de uma carreta.

A força do impacto foi tão intensa que a parte frontal da motocicleta ficou praticamente destruída, enquanto o para-choque da carreta sofreu danos consideráveis. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram prontamente acionadas e chegaram rapidamente ao local do acidente.

O portal lagartense lamenta profundamente e deseja nossos sentimentos mais profundos à família e aos amigos de Rodrigo neste momento de imensa dor e perda.