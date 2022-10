Trânsito no Centro da Capital fica parcialmente bloqueado nesta quinta-feira

Os participantes sairão em caminhada da Praça da Bandeira pela avenida Barão de Maruim, rua Itabaiana, travessa José de Faro até a Praça Fausto Cardoso. O trânsito nas vias ficará bloqueado temporariamente para a passagem dos participantes.

Já no Centro, no entorno da Praça Fausto Cardoso, haverá bloqueio na travessa José de Faro entre a rua Itabaiana e a avenida Ivo do Prado. A previsão é que às 15h o trânsito esteja totalmente liberado.