Transporte intermunicipal será ampliado e gratuito para eleitores neste domingo

Com o objetivo de garantir o deslocamento de passageiros em todo o estado durante as Eleições 2026 e o exercício da cidadania, o Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), disponibilizará, no final de semana da eleição, 42 veículos da frota reserva que faz o transporte público intermunicipal e garantirá a gratuidade da passagem no dia de votação, 25 de outubro, para quem comprovar o colégio eleitoral.

Assim, a partir das 14h da sexta, 23, até as 14h, de segunda-feira, 26, os usuários poderão usufruir de veículos extras para se deslocar ao local da votação. Já a gratuidade, que atende à Resolução nº 23.751, de 26 de fevereiro de 2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), somente será concedida no dia da eleição, no domingo, 25, durante todo o dia.

De acordo com o diretor-presidente do DER, Anderson das Neves, as medidas buscam garantir que o eleitor exerça a cidadania por meio do voto. “Assim como foi realizado no 1º turno, em 4 de outubro, ampliamos o quantitativo de veículos em circulação por todo o estado e, no domingo de votação, a passagem é gratuita para aqueles que precisam se deslocar de um município para outro para votar. Com isso, asseguramos o transporte público como uma ferramenta de cidadania, facilitando o deslocamento dos eleitores até as respectivas seções eleitorais de forma organizada, segura e acessível a todos”, destacou.

Segundo o diretor de Transportes do DER/SE, Everton Menezes, é importante que cada cidadão apresente o comprovante do local de votação, conforme o Decreto Estadual nº 1.571, publicado no último dia 2. “No domingo, 25, a utilização gratuita do serviço público de transporte intermunicipal fica condicionada à apresentação do título de eleitor, inclusive em meio digital (e-Título), ou, alternativamente, de qualquer meio idôneo, físico ou eletrônico, que comprove o local de votação do usuário, acompanhado de documento que comprove sua identidade. Isso no trecho de ida, pois na volta é possível apresentar o comprovante de votação”, explicou.

Ele ainda orienta o deslocamento antecipado para evitar transtornos. “Recomendamos ao usuário e votante em município diverso de onde reside realizar o deslocamento de forma antecipada, para evitar transtornos e superlotação dos veículos no domingo. A frota será ampliada, porém há uma capacidade limitada para atender de forma segura e confortável o cidadão sergipano”, ressaltou.

Compra antecipada

Para evitar filas nos dias de viagem, basta se dirigir aos guichês dos terminais rodoviários Luiz Garcia (Rodoviária Velha), localizado no Centro de Aracaju, e no José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova), na Avenida Tancredo Neves, e garantir os bilhetes para o destino desejado. “Também é possível comprar a passagem on-line, por meio do site minhapassage.com.br, desde que seja saindo de Aracaju e com uma hora de antecedência do horário desejado”, acrescentou Everton Menezes.

Fonte: Governo de SE