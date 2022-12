Transporte intermunicipal terá frota reserva neste fim de semana

Em razão da véspera e do feriado de Natal, que este ano ocorre neste sábado e domingo, a Diretoria de Transportes e Trânsito (DITRANS) disponibilizará, a partir das primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 23, até a segunda-feira, 26, a totalidade da frota reserva dos veículos que fazem o transporte público intermunicipal de passageiros.

De acordo com o Diretor da DITRANS, Everton Menezes, a ação visa atender a demanda por conta do feriado. “Já é comum adotarmos essa prática nesse período, uma vez que o deslocamento de passageiros com destino às cidades do interior aumenta entre 50% e 75%. Por conta disso estarão disponíveis a partir das primeiras horas da manhã da sexta 23, carros extras das empresas principais e secundárias que prestam o serviço de transporte intermunicipal fazendo linhas até Aracaju, aumentando de 620 para 650 o número de veículos”, explica.

Everton Menezes ressalta que os protocolos de segurança permanecem os mesmos. “Todos os terminais rodoviários estarão funcionando normalmente e estima-se que entre a sexta e a segunda-feira, cerca de 100 mil passageiros utilizem o transporte intermunicipal. Assim, compete ao Executivo Estadual assegurar comodidade aos usuários disponibilizando a totalidade da frota reserva, bem como colocar à disposição todos os fiscais nos principais terminais rodoviários do Estado, além de equipes volantes”, frisa.

Para se deslocar aos municípios do interior, os usuários do transporte tem como ponto de partida o Terminal Rodoviário Governador Luiz Garcia, situado no centro da capital e o Terminal Rodoviário José Rollemberg Leite, localizado na Avenida Tancredo Neves.

Fonte: Sedurbs