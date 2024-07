Trave cai e deixa menino com perna fraturada em Nossa Senhora do Socorro

Um adolescente de 12 anos fraturou a perna após uma trave cair em um campinho, localizado em uma praça no Conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, nessa quinta-feira (4). O caso foi registrado pela Polícia Militar.

O menino foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital da Criança. Segundo a unidade, ele teve fratura exposta em membro inferior esquerdo, passou por cirurgia e continua internado. O estado de saúde é estável.

Em nota, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, informou que a praça onde uma trave caiu passou recentemente por reforma. Também disse que a Defesa Civil está ciente da situação e realizará um estudo no local para avaliar as condições de segurança.

“A gestão municipal reitera que já está prestando apoio à família da vítima”, finalizou a nota.

Fonte: G1/SE