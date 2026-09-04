TRE-SE indefere registro da Federação PSOL/REDE

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) indeferiu o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da Federação PSOL/REDE, declarando a federação não habilitada para participar das Eleições 2026 em Sergipe. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira (4).
???? O Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) reúne informações do partido, da federação ou da coligação, incluindo dados das convenções e da relação de candidaturas.
O relator do processo, juiz Breno Bergson Santos, entendeu que a federação não preenchia os requisitos necessários para participar da disputa porque o partido Rede Sustentabilidade (REDE) permanecia com anotação de suspensão ativa no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP).
A presidência do PSOL foi procurada para um posicionamento sobre a decisão, mas não houve retorno. No entanto, na rede social, o presidente da federação PSOL/REDE, Ramon Andrade, informou que a decisão vai ser analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e todos os candidatos do PSOL estão elegíveis. Ele disse ainda que o partido está com as contas regulares e a campanha continua normalmente até o julgamento do TSE.
Fonte: G1 Sergipe