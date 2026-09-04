TRE-SE indefere registro da Federação PSOL/REDE

A presidência do PSOL foi procurada para um posicionamento sobre a decisão, mas não houve retorno. No entanto, na rede social, o presidente da federação PSOL/REDE, Ramon Andrade, informou que a decisão vai ser analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e todos os candidatos do PSOL estão elegíveis. Ele disse ainda que o partido está com as contas regulares e a campanha continua normalmente até o julgamento do TSE.

Fonte: G1 Sergipe