TRE-SE inicia preparação de 6.925 urnas eletrônicas

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) iniciou na última quinta-feira, 15, a carga e lacração das 6.925 urnas eletrônicas que estarão disponíveis para o 1° turno das Eleições 2022. Destas, 5.504 são urnas de sessões ativas e 1.421 de contingência (urnas reservas). A carga e lacração das urnas acontece de 15 a 24 de setembro, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, na sede do TRE-SE.

Carga e lacração das urnas

A cerimônia pública de carga e lacração ocorre no depósito de urnas na sede do Tribunal. É a etapa em que cada urna, até então sem dados, é configurada para ser utilizada em cada sessão eleitoral. Primeiro, os técnicos contratados pela Justiça Eleitoral, supervisionados pelos servidores do TRE-SE, inserem na urna, por meio de um cartão de memória, os dados referentes ao nome do candidato, cargo que disputa, número de identificação e as inscrições eleitorais dos eleitores que votam na referida seção.

Em seguida, é realizado o teste da urna para verificar se os seus dispositivos estão em pleno funcionamento – como visor, teclado, impressora, leitor biométrico e avisos sonoros. Feito isso, todos os compartimentos da urna são lacrados e o equipamento é guardado e devidamente identificado (com município, número da Zona Eleitoral, local de votação e sessão eleitoral).

O procedimento está sendo acompanhado pelos juízes Marcos de Oliveira Pinto e Carlos Pinna de Assis Júnior, respectivamente presidente e suplente da Comissão de Geração de Mídias e Carga e Lacração de Urnas do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

Fonte: TRE-SE/Infonet