TRE Sergipe deferiu por unanimidade a candidatura de Gustinho Ribeiro na disputa eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) deferiu, por unanimidade, na tarde desta quarta-feira (9), o registro de candidatura do deputado federal Gustinho Ribeiro (Progressistas), confirmando que o parlamentar atende a todos os requisitos legais para disputar a reeleição.

A decisão foi tomada pelo colegiado da Corte Eleitoral, que rejeitou integralmente o pedido apresentado pelo Ministério Público Eleitoral para o indeferimento da candidatura. Todos os desembargadores votaram pelo deferimento do registro, consolidando o entendimento de que não existe qualquer impedimento jurídico para a participação de Gustinho no pleito.

Com a decisão unânime, o TRE reconhece que o deputado possui situação eleitoral regular e mantém sua condição de ficha limpa, estando apto a concorrer normalmente às eleições.

O resultado fortalece a campanha de Gustinho, que vem percorrendo municípios sergipanos, apresentando o balanço de seu mandato e defendendo a continuidade do trabalho realizado em Brasília. O parlamentar destaca investimentos e ações nas áreas de saúde, infraestrutura, esporte, educação e agricultura. A agenda segue em ritmo acelerado, com minicarreata já confirmada pelos bairros Loiola I, Loiola II e Albano Franco.

“O TRE decidiu por unanimidade e confirmou de forma clara que minha candidatura é regular, minha ficha é limpa e estou plenamente apto a disputar a eleição. Recebo a decisão com serenidade e respeito à Justiça. Agora, sigo ainda mais firme, percorrendo Sergipe, prestando contas do meu mandato e mostrando que temos trabalho realizado e disposição para fazer muito mais”, afirmou Gustinho.

Fonte: Assessoria de Imprensa