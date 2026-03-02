Trecho da Rodovia SE-290 entre Tobias Barreto e Poço Verde é totalmente interditado

As fortes chuvas que atingem o estado de Sergipe provocaram uma erosão na Rodovia SE-290, forçando a interdição total da via que liga os municípios de Tobias Barreto e Poço Verde. O bloqueio, efetuado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), deve permanecer até esta segunda-feira, 02.

A medida visa garantir a integridade física dos condutores, uma vez que a instabilidade do aterro impede, inclusive, a criação de desvios paliativos no local.

Devido ao bloqueio total, o DER/SE e o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) orientam os motoristas a utilizarem rotas alternativas para deslocamentos rumo à capital, Aracaju:

* Para quem sai de Poço Verde e povoados vizinhos: retornar em direção ao centro de Poço Verde e seguir pela rodovia que dá acesso ao município de Simão Dias.

* Para quem está no Povoado Samambaia e arredores: o trajeto indicado é seguir pelos municípios de Tobias Barreto, Riachão do Dantas e Lagarto.

De acordo com o diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, que esteve no local na manhã do último sábado, 28, a decisão de interditar completamente a via é técnica e necessária devido ao solo saturado. “Não adianta fazer desvio sem a segurança de instabilidade do aterro. Se o aterro não estiver estável com material seco, não há segurança nenhuma para a população. É melhor deixar o trecho interditado totalmente; na segunda-feira, a empresa já iniciará os trabalhos para refazer a drenagem”, afirmou.

A operação de interdição e sinalização conta com um esforço conjunto entre o DER/SE, a Defesa Civil estadual, o BPRv, que já realiza o controle do tráfego e a sinalização, e as prefeituras de Tobias Barreto e Poço Verde.

A expectativa é que os serviços de recuperação da drenagem e do aterro comecem assim que as condições climáticas permitirem o manuseio de material seco, com previsão de início das obras na manhã desta segunda-feira, 02.

Fonte: Governo de SE