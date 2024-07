Trem no RS leva público para conhecer vinícola na fronteira com Uruguai

Viajar pelas paisagens do Cerro Palomas, as típicas paisagens gaúchas e degustar vinhos da região é um ótimo passeio para as férias de inverno , em julho. O Trem do Pampa , operado pela Giordani Turismo, terá essa possibilidade ao público a partir de 20 de julho .

Com aproximadamente três horas de viagem, os passageiros poderão sair de Sant’Anna do Livramento e chegar até a Vinícola Almadén, que faz fronteira com Rivera, no Uruguai.

Com capacidade para cem pessoas, o trem percorrerá um percurso de 20 milhas , aos sábados, pelas paisagens gaúchas do Cerro de Palomas. Os vagões são batizados pelas uvas da região, “Tannat” e “Cabernet”, onde os passageiros assistirão a apresentações musicais dos artistas locais e degustarão vinhos e sucos da Almadén.

O pacote comum custa R$ 135 por pessoa e pode ser adquirido aqui .

A visita à vinícola terá duração de aproximadamente uma hora. Lá, estará à disposição dos passageiros degustações de vinhos, apresentação com guia sobre a história do local, visita ao museu do vinhedo e ainda a possibilidade de ver como ocorre a produção das bebidas e conhecer a estrutura local.

O intervalo de trem, no entanto, não é de ida e volta. Por isso, o pacote inclui uma passagem de ônibus, sendo que o visitante faz o primeiro trajeto de trem, mas volta de ônibus — ou vice-versa . Ou seja, é possível partir da Estação Palomas ou de Sant’Ana do Livramento.

No passeio do Trem do Pampa, o público visita a Vinícola Almadén / Emerson Ribeiro

Moradores de Sant’Ana do Livramento e Rivera têm 50% de desconto no primeiro ano do Trem do Pampa — ou seja, pagaria R$ 67,50.

Para comprar o ingresso com o benefício, moradores de ambas as cidades devem apresentar um comprovante de residência recente na hora da compra em um ponto de venda.

Fonte: CNN