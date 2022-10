Tremor de terra é registrado no interior de Sergipe

Na última quarta-feira, 12, um tremor de terra de baixa intensidade foi registrado no município de Canhoba, no interior de Sergipe. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 13, pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis UFRN).

De acordo com o laboratório, o tremor registrado foi de magnitude preliminar calculada em 1.6 mR, sendo considerado de baixa intensidade. Por outro lado, o órgão informou não ter informações se o fato foi sentido pelos cidadãos.

Cabe destacar que o último tremor de terra registrado em Sergipe ocorreu no dia 20 de setembro de 2021, no município de Amparo do São Francisco. Este foi de magnitude 1.5mR, ou seja, mais fraco do que o registrado ontem.