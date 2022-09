Tremor de terra é registrado no município de Canhoba

Segundo especialistas do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande, o tremor é considerado de baixa intensidade, mas foi sentido por moradores de Canhoba e Amparo de São Francisco.

A última atividade sísmica registrada e divulgada pelo LabSis no estado de Sergipe foi no município de Canindé de São Francisco, no dia 13 de setembro, com magnitude calculada em 1.4 mR.

Fonte: G1 SE