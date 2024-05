Três jovens dão entrada no Hospital Universitário de Lagarto com suspeita de envenenamento

De acordo com as primeiras informações, os jovens, que trabalham em um Lava jato, receberam uma garrafa com líquido dentro e beberam acreditando que seria cachaça. Logo em seguida, começaram a passar mal e precisaram ser conduzidos às pressas ao hospital.

Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, os jovens tem idade de 25, 27, e 29 anos. Eles deram entrada juntos, no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh), no fim da tarde desta terça-feira (7), com quadro de intoxicação e logo conduzidos ao Eixo Crítico do hospital, onde foram prestados todos os cuidados pela equipe multidisciplinar de plantão.

Eles permanecem internados, dois na Ala Azul, com perspectiva de alta em breve. E um deles, na Ala Vermelha, em estado grave.