Três pessoas ficam feridas após veículo sair da pista e bater em poste na SE-290

Ainda de acordo com o BPRv, o condutor informou que seguia na rodovia no sentido de Tobias Barreto para Itabaianinha, quando no trecho do Povoado Poxica ao passar por cima de um buraco na pista, perdeu o controle da direção e acabou colidindo o veículo no poste.

O veículo foi liberado no local por não haver nenhuma restrição, sendo removido por um guincho particular.

Fonte: G1 SE