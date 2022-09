Três pessoas morrem após desabamento de ponte na BR-319

Na última quarta-feira, 28, o desabamento de uma ponte sobre o Rio Curuçá, no Km 25 da BR-319, em Careiro, no estado do Amazonas, provocou a morte de três pessoas e ferimentos em 14, informou o Corpo de Bombeiros.

Equipes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Secretaria de Estado de Saúde estão no local, com mergulhadores e ambulâncias de suporte avançado, para os primeiros atendimentos.

Boletim divulgado pelo governo do Amazonas informa que 14 pessoas foram atendidas em unidades de saúde da capital, Manaus. O estado vai enviar balsas para fazer o deslocamento de carros no local. A BR-319 é de responsabilidade do governo federal, que deverá refazer a ponte.

Segundo o governo do Amazonas, pelo menos 12 veículos afundaram com o desabamento da ponte na rodovia federal. Também há relatos de pessoas submersas, por isso, equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros estiveram no local.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que o Km 23,11 da rodovia, próximo ao município de Careiro da Várzea, está interditado em virtude da queda da ponte.

Fonte: Agência Brasil