Três pessoas são indiciadas por envolvimento na morte de jovem de Estância

Segundo a Polícia Civil, com a conclusão do inquérito, ficou esclarecido que Vildeson teve a ajuda para esconder o corpo. Algumas partes foram encontradas no Cemitério do Povoado Terra Caída, no município de Indiaroba, que fica a 39 km de Estância, onde o casal morava.

“Os três confessaram a participação e contaram detalhes de tudo o que fizeram”, disse o delegado, Cledson Ferreira.

Também foi apurado que a vítima foi estrangulada com uma corda e não em sofreu uma ‘gravata’, como havia afirmado Vildeson.