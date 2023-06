Três pessoas são presas durante operação da Polícia Federal em Sergipe

As investigações revelaram conexão do grupo criminoso investigado com uma série de delitos, dentre eles, tráfico de drogas, armas e homicídios. Em imóveis usados pelos suspeitos, nas cidades de Juazeiro e Petrolina, os policiais encontraram armas, drogas e munições de diversos calibres.

Os investigados devem responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 33 anos de reclusão. Caso seja comprovado homicídio, a pena é de 12 a 30 anos.