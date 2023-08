Equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) cumpriram os mandados de prisão de três investigados pelo crime de estelionato envolvendo a venda de uma casa avaliada em R$ 350 mil, na região do Robalo, na Zona de Expansão de Aracaju. Os investigados tentaram vender um imóvel do qual eles não eram os donos. Ação policial ocorreu na última sexta-feira, 11, e foi divulgada no começo desta semana.

De acordo com a delegada Lauana Guedes, as investigações começaram no ano passado. “Os autos relataram, inicialmente, uma suposta violação de domicílio em que a Polícia Militar interveio. No decorrer da investigação, ficou constatado que houve um crime de estelionato em que três pessoas se associaram para vender o bem de um terceiro”, iniciou.

Conforme a delegada, a venda foi possível porque um dos envolvidos é sobrinho do dono do imóvel. “Ele estava em posse da documentação e, inicialmente, alugou a outro envolvido. Em seguida, os dois se juntaram para tentar vendê-la a um terceiro que, por sua vez, vendeu a uma pessoa de boa-fé por R$ 350 mil”, detalhou.

Lauana Guedes informou que os três investigados já respondem a processos criminais pela prática do crime de estelionato. “Presente os requisitos da custódia cautelar, nós representamos por suas prisões preventivas, que foram decretadas e cumpridas na última sexta-feira, 11”, acrescentou.

A delegada ressaltou que os três investigados agiram de má-fe. “Porque eles tinham conhecimento de que o imóvel era pertencente a outra pessoa e quiseram se locupletar ilicitamente. Um deles responde a diversos procedimentos criminais e estava com uma tornozeleira eletrônica”, revelou.

Ainda segundo a delegada, é preciso ter cautela ao alugar imóveis para evitar ser vítima de crimes semelhantes. “Evitar fornecer o documento do imóvel, pois, a partir desse envio, que seria algo natural, eles conseguem fraudar a documentação e se passarem pelos verdadeiros donos”, finalizou Lauana Guedes.

Fonte: Polícia Civil