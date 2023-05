Três veículos colidem no centro comercial de Lagarto

Na noite do último domingo, 21, três veículos colidiram no cruzamento situado próximo ao Magazine Luiza e o Supermercado Gbarbosa, no centro comercial da cidade de Lagarto. Segundo informações, o acidente ocorreu após um dos veículos avançar o sinal vermelho.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para ouvir os condutores do carros e seguida tomar as devidas providências. Além disso, outras informações dão conta que o caso gerou apenas danos materiais e que “teve gente querendo fugir” do local.