Troféu Brasil tem dia de confirmação de equipes de revezamento

O quarto dia de disputas do Troféu Brasil de Natação (que é disputado no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro) foi de confirmação de dois revezamentos no Campeonato Mundial de Budapeste (Hungria).

Na última quinta-feira, 07, foi confirmada a equipe do revezamento 4×100 metros estilo livre masculino. A confirmação da equipe veio após Gabriel Santos (com o tempo de 48s64) e Marcelo Chierighini (48s76) se garantirem na disputa individual dos 100 metros livre. No revezamento eles serão acompanhados pelos novatos Vinicius Assunção e Felipe Ribeiro.

“Muito boa essa renovação. Marcelo e eu estivemos na seleção nos últimos anos e sabemos a força que esse revezamento tem fora do país. É bom para a gente ter sangue novo no revezamento e é bom para eles também terem a nossa experiência ao lado”, disse Gabriel Santos, que venceu a prova individual.

O dia também foi de confirmar a formação do revezamento 4×100 metros livre feminino. Apesar de não atingirem índices individuais na prova, a soma dos quatro melhores resultados foi abaixo do índice de participação para o revezamento, que contará com Stephanie Balduccini, Ana Vieira, Giovanna Diamante e Giovana Medeiros.

Outro índice obtido na última quinta foi de Guilherme Costa nos 800 metros livre. O nadador conhecido como Cachorrão já tinha vaga garantida no Mundial de Budapeste, mas nadou a prova em 7min52s40, abaixo do índice de participação.

“É bom nadar rápido. Apesar de estar classificado, se eu cair na água, vou querer nadar para o meu melhor. Hoje não foi o meu melhor tempo, mas consegui nadar abaixo do índice e sair da piscina satisfeito com a minha performance”, declarou.

Fonte: Agência Brasil