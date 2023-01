Tropa de 40 policiais militares embarca para Brasília

A tropa da Polícia Militar de Sergipe que irá reforçar as ações de segurança pública no Distrito Federal embarcou para Brasília na madrugada desta terça-feira, 10. O efetivo de 40 policiais militares possui cursos de nivelamento em instituições nacionais de segurança pública e foi devidamente selecionado pela corporação após determinação do governador Fábio Mitidieri. Os militares embarcaram em voo comercial que partiu às 5h35 do Aeroporto de Aracaju.

O comandante da tropa que foi direcionada a Brasília, major Alisson Cruz, destacou que são 40 policiais militares de Sergipe que, junto aos outros estados, totalizam 500 servidores da segurança pública para atuação na capital federal. “A expectativa é a melhor possível para fortalecer a Força Nacional de Segurança Pública e conseguir restaurar a paz da capital do nosso país. São policiais capacitados pela instituição de nivelamento da polícia nacional e também nos diversos cursos operacionais das corporações”, detalhou.

A convocação dos policiais já havia ocorrido desde a noite do domingo, 08, data que ficou marcada pelos atos antidemocráticos que ocorreram na capital federal, conforme revelou o chefe da comunicação da Polícia Militar de Sergipe, tenente-coronel Robson Donato. “A Polícia Militar deflagrou uma convocação em caráter de urgência para aqueles policiais militares que possuem Instrução de Nivelamento e Conhecimento do Ministério da Justiça”, informou anteriormente o chefe da PM-5.

Na manhã da segunda-feira, 09, a seleção foi realizada. “Mais ou menos 70 policiais compareceram ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Cfap), dos quais 40 foram selecionados para ir a Brasília prestar apoio efetivo à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)”, havia acrescentado o tenente-coronel Robson Donato, que citou, também, que um efetivo de reserva foi planejado, para caso de ocorrer alguma situação que impedisse o envio completo da tropa.

O envio da tropa, após determinação do governador Fábio Mitidieri, também foi comunicado por meio de ofício ao secretário Nacional de Segurança Pública, Francisco Tadeu Barbosa de Alencar, pelo secretário da segurança pública de Sergipe, João Eloy. “Por ordem do Exmo. Sr. Governador do Estado de Sergipe, diante das cenas que vislumbramos acontecendo em Brasília, com fito em restabelecer a paz, a ordem e o Estado Democrático de Direito, informamos que nosso Estado está colocando à disposição 40 profissionais, devidamente habilitados com Instrução de Nivelamento e Conhecimento (INC), para apoiar de imediato as forças de segurança no DF ou em outra localidade que necessite de apoio”.

Fonte: Governo de Sergipe