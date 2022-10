Eliane Aquino vence no TSE e votos para deputados federais serão recalculados

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acolheu o recurso da defesa de Eliane Aquino (PT), que disputou uma vaga na Câmara Federal nas Eleições desse domingo. Ele obteve 66.072 votos.

O TRE-SE informou que ainda não é possível informar quais serão as mudanças feitas no quadro de deputados federais eleitos.

Entenda o caso

Eliane concorreu às Eleições com o registro de candidatura sub judice, isto porque, no dia 12 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe acolheu a tese do Ministério Público Eleitoral (MPE), de que a vice-governadora deveria ter se desincompatibilizado de cargos de conselhos deliberativos de órgãos públicos para então se candidatar ao cargo.