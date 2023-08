Na última terça-feira, 15, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por unanimidade, reconheceu fraude à cota de gênero por parte do Partido Social Cristão (PSC) na eleição para a Câmara de Vereadores de Aracaju (SE) em 2020 e, por isso, decretou a nulidade dos votos recebidos pelo partido na disputa.

Com a decisão, os vereadores Fábio Meirelles e Sávio de Vardo da Lotérica perdem os seus respectivos mandatos. Em seus lugares, assumirão os suplentes Elber Batalha (PSB) e Camilo (PT).

O processo envolvendo o PSC possui diversos indícios de fraudes no que diz respeito à cota de candidaturas femininas no pleito, as famosas candidatas laranjas, tanto que uma delas não teve sequer o próprio voto, o que foi considerado um escárnio pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. “É importante que fique fixado que a Justiça Eleitoral não admite, não admitiu e, ano que vem, não admitirá também [fraude à cota de gênero]”, afirmou.

Por isso, o TSE também declarou a inelegibilidade de Carla Andreza Silveira, Marinalda Silveira Vercosa, Eva Silva de Alcântara e Rosangela dos Santos pelo prazo de oito anos, com a imediata execução do acórdão e comunicação urgente à Corte de origem.