TSE: Valmir de Francisquinho e Talysson Costa ficam elegíveis

Na manhã desta quinta-feira, 13, Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tornou Valmir de Francisquinho e seu filho Talysson Costa, ambos do PL, elegíveis para as próximas eleições. A medida ocorreu durante o julgamento dos embargos de declaração, que foram acolhidos por 6 votos a 1.

Durante o julgamento, votaram a favor de Valmir, os ministros: Carlos Horbach, Raul Araújo, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Benedito Gonçalves e o presidente Alexandre de Moraes. Apenas o ministro relator Sérgio Banhos rejeitou os embargos de Valmir.

Os embargos apresentados por Valmir e Talysson foram referentes ao caso julgado em 23 de junho, no qual pelo placar de 4 a 3, pai e filho ficaram inelegíveis por oito anos, a iniciar em outubro de 2018, sendo que o segundo ainda perdeu o mandato de deputado estadual. Durante aquele julgamento, a Corte entendeu que houve abuso de poder e uso da máquina administrativa, da Prefeitura de Itabaiana, nas eleições de 2018.

Além disso, informações dão conta que, com a decisão, Talysson Costa deve retornar à Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Por outro lado, ainda não se sabe se Valmir poderá retornar à disputa pelo Governo do Estado. Se isto ocorrer, o governista Fábio Mitidieri será excluído da disputa e o embate ficará entre os agora aliados: Rogério e Valmir.